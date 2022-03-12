В России за сутки выявили 48 154 случая заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявили 48 154 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 17 290 197 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 12 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 156 851 человека, всего выздоровевших — 15 351 778 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 630 россиян, всего от инфекции скончались 360 215 человек.

Фото: realnoevremya.ru

11 марта сообщалось о регистрации в России 50 743 новых случаев COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко