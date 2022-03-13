Главное о коронавирусе на 13 марта: влияние COVID-19 на зубы, рекорд по заболевшим за сутки в Китае
В Татарстане за неделю снизился уровень заболеваемости COVID-19
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что за последнюю неделю уровень заболеваемости COVID-19 в республике снизился в 2,4 раза. План по охвату вакцинацией первой дозой препарата удалось выполнить на 100%. Он также призвал Роспотребнадзор и правоохранительные органы по мере необходимости продолжить контрольные мероприятия.
- Заведующий отделением гемодиализа РКБ Наиль Гатиятуллин рассказал, что для преддиализных пациентов, которым диализ еще долго не грозил, коронавирус становится триггером. Резкий скачок азотистых шлаков ускорялся в разы в результате перенесенного заболевания, из-за микротромбов в почках. Также были случаи, когда COVID-19 вызывал почечную недостаточность. Он отметил, что вакцинация является единственным способом избежать тяжелое течение заболевания. Подробнее — в материале «Реального времени».
Эксперт спрогнозировал отмену масочного режима в апреле или мае
- Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что для уменьшения рисков развития последствия коронавируса необходимо провести ряд консультаций с лечащим врачом. По его словам, чтобы предотвратить осложнения, следует поддерживать те системы организма, которые уже страдают от хронических заболеваний. Некоторые из таких процедур невозможно выполнять дома, а некоторые требуют профессиональной оценки врача.
- Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что фиброз легких приводит к дыхательной недостаточности, проблемам с гормонами и медленному угасанию. Он подчеркнул, что фиброз является трагедией для легких. Орган перестает работать функционально, происходит развитие дыхательной недостаточности, снижение объема легких и поступления кислорода в организм.
- Врач стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова предупредила о влиянии перенесенного коронавируса на десны и зубы. По ее словам, COVID-19 влияет на микроциркуляцию в деснах, в связи с этим идет массовый поток пациентов со стоматитами. Она добавила, что у тех, кто перенес инфекцию, дольше заживают десны после хирургического вмешательства. Обычно после удаления зуба это происходит в течение пяти-шести дней, но у переболевших процесс затягивается на десять- четырнадцать.
- Нефролог Екатерина Паршина сообщила, что пациенты на гемодиализе не теряют иммунную защиту быстрее, чем люди с нормальной функцией почек, и для них не требуется изменять схему вакцинации. Кроме того, можно ожидать, что долговременный иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 в этой уязвимой группе также окажется сопоставимым с общей популяцией. Уточняется, что пациенты с терминальной стадией заболевания почек, получающие поддерживающий гемодиализ, который позволяет очищать кровь, сильнее рискуют умереть от коронавируса, чаще болеют тяжело и попадают в больницы, чем люди без сопутствующих заболеваний.
- Около 30 медицинских работников в Тульской области получили региональные награды за работу в период пандемии коронавируса. Среди награжденных — также операторы контактных центров, администраторы и технические специалисты. Ежедневно в контактный центр министерства здравоохранения и кол-центры медучреждений региона поступает свыше 17 тыс. звонков. Их обслуживают более 330 штатных специалистов. В феврале этого года на пике заболеваемости COVID-19 сотрудники контактного центра обслуживали до 32 тыс. звонков в сутки.
- Заболеваемость коронавирусом снизилась на 22,7% в Орловской области за неделю. Такие данные озвучил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев. По сравнению с предыдущей неделей уровень госпитализации снизился на 10%, в больницах оказались 478 жителей региона. Румянцев отметил, что среднесуточный показатель заболеваемости превышает средний показатель по России на 24%. На взрослых приходится 82,8% новых случаев заболевания. Снижение заболеваемости отмечается практически во всех возрастных группах.
- Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо подписала постановление, отменяющее ряд антикоронавирусных ограничений на предприятиях региона. Такое решение принято в связи со снижением заболеваемости COVID-19. В частности, граждане старше 65 лет, а также беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями могут вернуться с удалёнки на свои рабочие места. Кроме того, разрешены массовые мероприятия внутри коллективов.
- В Челябинской области с 14 марта прекращают работу открытые на базе медучреждений дополнительные амбулаторные центры для пациентов с симптомами коронавирусной инфекции. Решение принято в связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19 и сокращением числа обращений за медицинской помощью. Медучреждения продолжают работу в штатном режиме с учетом разделения потоков и соблюдением противоэпидемических мер.
- В Туймазах (Башкирия) открыли клинико-диагностический инфекционный центр, построенный за 45 дней. В возведении госпиталя было задействовано более 1,5 тыс. человек и 75 единиц тяжелой техники. Центр построили по такому же проекту, как и два уже действующих госпиталя в Уфе и Стерлитамаке, еще один такой объект возводится в Сибае, его планируют ввести в эксплуатацию до конца марта. Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что в регионе создается развернутая система защиты от всевозможных инфекций. Он добавил, что после «ухода» коронавируса госпиталь в Туймазах будет работать как многопрофильная больница для обслуживания жителей двух городов и семи близлежащих районов.
- В Псковской области сняли большую часть коронавирусных ограничений. В частности, для посещения общественных мест больше не требуются QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенное заболевание. С детей антиковидные документы не требовались, но им было запрещено посещать торговые центры без родителей. Сейчас этот запрет тоже снят: подростки могут самостоятельно ходить по магазинам или проводить время на фудкортах. Предприятиям общепита разрешили работать по полуночи, подъезды в жилых домах теперь можно не дезинфицировать, кроме того, при проведении массовых мероприятий снято ограничение по числу зрителей.
- Вторая партия вакцины от коронавируса в количестве 240 доз для подростков от 12 до 17 лет поступила в Удмуртию. Первая партия вакцины — 960 доз — пришла в республику 24 января. По данным на 11 марта, первым компонентом вакцинировались 896 подростков республики, вторым — 677. В то же время стало известно, что в оренбургских торговых комплексах закрывают мобильные пункты вакцинации.
- Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 28 февраля по 6 марта достиг 111. При этом индекс подскочил сразу на 14 пунктов, что стало рекордным недельным ростом. До этого максимальным значением индекса были 100 пунктов, с которых стартовал его расчет в апреле 2020 года. А самым резким скачком был рост на 9,4 пункта, зафиксированный на неделе с 28 сентября по 4 октября 2020 года.
В Аргентине одобрили вакцину от COVID-19 для детей от шести лет
В мире коронавирусом на 09.20 (мск) заразились 456 820 710 человека, 6 040 683 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 517 492). На второй строчке — Индия (42 990 991), на третьей — Бразилия (29 361 024), на четвертой — Франция (23 565 274), на пятой — Великобритания (19 673 347).
Больше всего смертей зафиксировано в США (967 552). За ними следуют Бразилия (655 234), Индия (515 850), Россия (353 054, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (321 054).
- Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали 1 938 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Согласно статистике Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, это максимальный суточный прирост с февраля 2020 года. Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства, 131 случай является ввозным, а еще 1 807 случаев являются внутренними.
- Министерство здравоохранения Аргентины одобрило использование вакцины от коронавируса компании Moderna для иммунизации детей в возрасте от шести лет до 11 лет. Ранее этим препаратом было разрешено прививать подростков от 12 лет. В Минздраве отметили, что исследования показали эффективность вакцины, отвечая всем критериям успешности. Как сообщило ведомство, детям будут вводить две дозы препарата с перерывом 28 дней.
- Власти Республики Корея ослабляют антиковидные ограничения, несмотря на антирекорды заболеваемости. 20 января президент страны Мун Чжэ Ин заявил, что омикрон-штамм стал доминирующим. После этого кривая суточного прироста устремилась вверх. Параллельно с этим — 1 марта для посещения 11 типов общественных заведений, таких как кафе, рестораны, отменяется QR-пропуск, выдававшийся при получении сертификата о вакцинации или справки с результатами теста на коронавирус. Власти разрешили продлить работу этих заведений до 23:00 (17:00 мск), ослаблены требования социального дистанцирования.
- Внеочередные президентские выборы в Туркмении завершились в субботу при высокой явке в 97,12%. Такая активность избирателей не является для республики необычной: так, на предыдущих выборах в феврале 2017 года явка составила 97,27%. Несмотря на отсутствие официальных случаев заражения коронавирусом в республике, организаторы выборов достаточно скрупулезно следили за соблюдением противоэпидемических мер. На входе измеряется температура, далее избиратель проходит через распыляющую антисептик рамку. Журналисты, освещающие выборы, дважды в день сдавали ПЦР-тест.
- Правительство Черногории намерено до 25 марта снять ряд коронавирусных ограничений. За прошедшие две недели новых случаев заболевания зафиксировано на 61% меньше, чем за предыдущие 14 дней. Поэтому принято решение не требовать QR-код у посетителей учреждений культуры, например, театров или выставочных залов, стадионов, фитнес-центров и детских игровых комнат. При походе в ресторан гостям не придется предъявлять справку о прививке. Вход в казино также теперь открыт для всех.
- Тяжелая психологическая травма, пережитая в детском возрасте, в три раза повышает вероятность заболеть «долгим» COVID-19, показало исследование американских ученых. Если таких стрессовых переживаний в детстве было два или больше, то риски возрастают в пять раз. В исследовании приняли участие 338 добровольцев, переболевших COVID-19. У 60% из них зафиксировали лонг-ковид. Большая часть участников перенесли коронавирус с симптомами легкой или средней тяжести. У 5% из них в результате заражения развилась пневмония. 162 пациента ответили на вопросы анкеты, связанные с детством и недавними психологическим травмами.
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