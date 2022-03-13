Эксперт считает, что инвесторы «Северного потока — 2» при отмене проекта понесут убытки

Инвесторы «Северного потока — 2» — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в случае задержки или отмены проекта навряд ли окупят траты, считает резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев.



По его словам, вероятность возвращения вложенных средств инвесторам мала, к тому же оператор может начать процедуру банкротства. Европейские партнеры финансировали проект наполовину, каждый из них — до 950 млн.

Введение санкций влияет на возможность исполнения обязательств. Многие акторы будут ссылаться на форс-мажор. А является ли им происходящее — будет одним из центральных вопросов. Если санкции отнесены договором к таким обстоятельствам, это увеличит шанс на освобождение от ответственности за неисполнение договорных условий, сообщает «РИА Новости».

В марте британско-нидерландский нефтегазовый концерн Shell объявил, что намерен отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России. В качестве первого шага компания прекратила все спотовые закупки нефти. Австрийская нефтегазовая компания OMV тоже отказалась от инвестиций в российские проекты.

Маргарита Головатенко