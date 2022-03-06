Нефтегазовая компания OMV отказалась от новых инвестиций в Россию

Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от инвестиций в российские проекты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Решение связано с ситуацией вокруг Украины. Также отмечается, что будет начата стратегическая проверка доли России в 24,99% в Южно-Русском месторождении. Это означает несколько вариантов, в том числе и возможную продажу.

OMV является крупнейшей в Центральной Европе нефтяной компанией. В 2006—2010 годах ей принадлежали доли в ряде компаний, имевших лицензии на разведку и добычу углеводородов в Саратовской области и Коми.

1 марта нефтегазовый концерн Shell сообщил, что не будет участвовать в проекте «Северный поток — 2».



Дарья Акимова