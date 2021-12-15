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В Набережных Челнах приступили к сооружению больших минаретов на мечети «Джамиг»

14:41, 15.12.2021
В Набережных Челнах приступили к сооружению больших минаретов на мечети «Джамиг»
Фото: fondjamig.ru

В Набережных Челнах на стройке соборной мечети «Джамиг» строители приступили к сооружению больших минаретов. Об этом сообщают «Челнинские известия».

В Фонде финансового содействия строительству религиозного объекта отметили, что это нелегкая задача, так как на первых 14 метрах минаретов — переменный диаметр, и в этой части идет сужение площади. Помимо этого, внутри каждого минарета проектом предусмотрены 16 контрфорсов — выступающих частей стен для укрепления конструкции.

В настоящее время закончена выкладка кровли на двух флигелях мечети площадью 960 кв. метров. Идет разработка дизайна витражей религиозного объекта.

Фото: fondjamig.ru

Недавно сообщалось, что в Болгаре капитально отремонтируют Белую мечеть.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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