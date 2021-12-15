В Набережных Челнах приступили к сооружению больших минаретов на мечети «Джамиг»

В Набережных Челнах на стройке соборной мечети «Джамиг» строители приступили к сооружению больших минаретов. Об этом сообщают «Челнинские известия».

В Фонде финансового содействия строительству религиозного объекта отметили, что это нелегкая задача, так как на первых 14 метрах минаретов — переменный диаметр, и в этой части идет сужение площади. Помимо этого, внутри каждого минарета проектом предусмотрены 16 контрфорсов — выступающих частей стен для укрепления конструкции.



В настоящее время закончена выкладка кровли на двух флигелях мечети площадью 960 кв. метров. Идет разработка дизайна витражей религиозного объекта.

Фото: fondjamig.ru

Недавно сообщалось, что в Болгаре капитально отремонтируют Белую мечеть.



Дарья Акимова