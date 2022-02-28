В Татарстане продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР — видео
В Татарстане продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Пока вся помощь поступает на склады. После этого все необходимое погрузят в фуру и в ближайшие дни отправят в Ростовскую область. Татарстанцы приготовили продукты питания, товары первой необходимости, бытовую технику.
Напомним, сейчас в Татарстане подготовили шесть мест для размещения беженцев — они расположены в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе. В республике уже 15 компаний предоставили бытовую химию, холодильные и морозильные камеры, оборудование и продукты питания. В Казань 23 февраля должен был приехать поезд с беженцами из Донбасса, однако его прибытие отложили.
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