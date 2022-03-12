Главное о коронавирусе на 12 марта: какие заболевания остаются после COVID-19, сыпь при «омикроне»

Фото: Максим Платонов

Татарстан пока не готов разрешить заведениям общепита работать ночью

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 602 новых случая COVID-19. Всего на 12 марта в Татарстане зарегистрировано 129 958 случаев заражения COVID-19. Выздоровело за весь период 109 065 человек, в том числе 2 384 за минувшие сутки. Умер за весь период 1 781 человек, в том числе четверо за сутки.

В Татарстане, по данным федерального штаба, привиты первым компонентом 2 450 074 человека, полностью вакцинировались от коронавируса 2 380 940 жителей республики. Уровень коллективного иммунитета упал до 50,6%. Неделю назад он был на уровне 52,7%.

В Татарстан пришла вторая партия вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Всего поступило 960 доз. По словам Жаворонкова, в некоторых поликлиниках спрос на такую вакцину очень высокий, в других же, наоборот, часть остается.



Жаворонков также обратил внимание на то, что, несмотря на снижение заболеваемости, заболевшие коронавирусом по-прежнему пополняют реанимации татарстанских больниц: «Коллеги в ковид-госпиталях говорят, что тяжесть заболевания остается совершенно серьезной. Поэтому сказать, что у нас есть пустующие мощности, нельзя. Внутри «ковидариев» кипит очень серьезная работа».

Фото: Максим Платонов

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отметила, комментируя столпотворения в ТЦ в последние дни, что обязательство контроля за соблюдением социальной дистанции лежит на руководстве заведений. Пока, впрочем, большая часть нарушений на предприятиях приходится на неправильное ношение масок, недостаточный их запас, также зафиксированы неверная санитарная обработка или отсутствие антисептика.

Запрет на ночную работу развлекательных заведений и ресторанов в Татарстане пока остается, сообщила Авдонина: «Когда у нас разрешат? Бизнес действительно просит разрешить ему работать ночью. Но ограничения по ночной работе — это федеральная норма, поэтому мы ее пока не отменяем с учетом той эпидемиологической ситуации, которая существует на данный момент. Да, снижение заболеваемости в последние две недели отмечаем, но это пока не тот показатель, который позволил бы снять все ограничения, как в одном из субъектов РФ [имеется в виду Чечня, где ограничения были сняты по приказу ее главы Рамзана Кадырова]. До конца марта эпидемиологический сезон продолжается. Обращение от рестораторов у нас находится на рассмотрении. Но пока мы ждем отмены федеральной нормы».

Врач-инфекционист Елена Мескина сообщила, что COVID-19 способен спровоцировать появление патологий, которые впоследствии не поддаются лечению и остаются навсегда — диабет, фиброз легких, воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился

За последние сутки в России выявили 50 743 новых случая коронавируса, выздоровели 151 210 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 242 043 человек, а выздоровевших — до 15 194 927.



За сутки болезнь унесла жизни 674 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 359 585 человек.

Ряд стран отменил коронавирусные ограничения для путешественников. Например, связанные с COVID-19 требования к туристам полностью отменены в Исландии. Также сертификат о вакцинации от инфекции не потребуется при въезде в Ирландию, Черногорию и Венгрию.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился за неделю с 56% до 53,6%. По данным федерального штаба, вакцинацию первым компонентом препаратов против COVID-19 в стране провели 88 277 878 раз, а полный цикл вакцинации — 84 489 088 раз.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отменил практически все ковидные ограничения, действовавшие в регионе ранее, за исключением обязательного ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания в медицинских организациях, запрета на работу кальянных.

А в Северной Осетии отменили социальное дистанцирование и условия посещения гражданами театров, кинотеатров и концертных залов при одновременном присутствии не более 50% от общей вместимости.

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не планирует отменять ковид-протокол на матчах плей-офф нынешнего сезона. Кроме того, по результатам скринингового тестирования от ПЦР-тестов освобождены почти все игроки клубов КХЛ.

Фото: ak-bars.ru

Новую волну заболеваемости коронавирусом ожидают в Карелии через месяц из-за снижения уровня коллективного иммунитета. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова сообщила, что сыпь при заражении штаммом коронавируса «омикрон» чаще появляется при тяжелом течении болезни, а также у пациентов с хронической сосудистой патологией и склонностью к аллергии. Основной причиной появления сыпи при «омикроне» является поражение вирусом мелких сосудов.

Власти Новосибирска планируют провести праздничные мероприятия к 9 Мая в полном объеме, окончательное решение зависит от эпидемиологической ситуации. В городе должны состояться парад Победы с участием ветеранов Великой Отечественной войны, акция «Бессмертный полк», концерт, а также легкоатлетическая эстафета.

В Казахстане отменили требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе

В мире коронавирусом на 09.21 (мск) заразился 455 244 537 человек, 6 036 231 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 507 030). На второй строчке — Индия (42 987 875), на третьей — Бразилия (29 313 228), на четвертой — Франция (23 565 274), на пятой — Великобритания (19 673 347).



Больше всего смертей зафиксировано в США (967 165). За ними следуют Бразилия (654 843), Индия (515 803), Россия (352 437, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (320 607).

Власти Казахстана отменили требование об обязательном ношении медицинских масок на открытом воздухе. Кроме того, на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска, отменяется обязательное использование мобильного приложения Ashyq, предназначенного для контроля и анализа сведений об эпидемической ситуации.

Глава Минздрава Франции Оливье Веран предупредил о новом всплеске эпидемии COVID-19 в стране — в последние дни рост заболеваемости составил 20%: «С другой стороны, нагрузка на больницы продолжает снижаться, но темпы этого снижения начали замедляться, поэтому мы крайне бдительны».

Шанхай перестанет принимать все международные рейсы с 17 марта из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мегаполисе. Вопросы перенаправления рейсов в тот или иной аэропорт будут урегулированы индивидуально с каждой отдельной авиакомпанией.

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Число заболевших коронавирусом, проходящих лечение в больницах материкового Китая, за неделю возросло почти вдвое. Данный показатель в субботу впервые с середины марта 2020 года превысил 10,5 тыс. человек.

Китайские власти уже объявили о введении временного режима полной изоляции для города Чанчунь в связи с распространением коронавируса. В ближайшее время все его население несколько раз пройдет тестирование на COVID-19.

Дарья Пинегина