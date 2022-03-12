В АТОР рассказали, какие страны сняли «ковидные» ограничения для туристов

Фото: Максим Платонов (архив)

Ряд стран отменил коронавирусные ограничения для путешественников. Об этом рассказали в российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

Например, связанные с COVID-19 требования к туристам полностью отменены в Исландии. Также сертификат о вакцинации от инфекции не потребуется при въезде в Ирландию, Черногорию и Венгрию.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, в Болгарии отменили применение «зеленого» сертификата для посещения общественных мест. А в Германии на следующей неделе список антиковидных мер сократится до соблюдения масочного режима в больницах и общественном транспорте.

Накануне Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Данные меры были предприняты для предотвращения распространения коронавируса.

Диана Жиленкова