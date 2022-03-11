В Татарстан поступила вторая партия вакцины «Спутник М» для подростков

Фото: Минздрав РТ

В Татарстан пришла вторая партия вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Всего поступило 960 доз. По словам Жаворонкова, в некоторых поликлиниках спрос на такую вакцину очень высокий, в других же, наоборот, остается часть. Но нельзя из одного учреждения перенести вакцины в другое, поэтому в настоящее время освоены не все дозы из первой партии.

Первая партия «Спутника М» поступила в республику в конце января. Тогда ее количество составляло 2 880 доз. На сегодняшний день в Татарстане первый компонент вакцины от коронавируса получили 2 006 детей.

Дарья Акимова