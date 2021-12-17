Школы «Адымнар» в Нижнекамске и Альметьевске планируют ввести в эксплуатацию в августе 2022 года

Сегодня в Казанском Кремле государственный советник Татарстана, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел совещание по вопросам строительства объектов полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар» в Нижнекамске и Альметьевске, также Центра дополнительного образования в Челнах. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Сейчас комплексы в Нижнекамске и Альметьевске строятся строго по графику, проводятся строительно-монтажные работы на уровне третьего этажа. Ввести их в эксплуатацию планируется в августе 2022 года, доложил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин.

Фото: tatarstan.ru

Центра дополнительного образования в Челнах для обучающихся в полилингвальных комплексах Закамской зоны республики создается на базе детского оздоровительного лагеря «Следопыт» «КАМАЗа».

Шаймиев отметил, что Татарстан задает тон по основным направлениям развития страны, в том числе и в сфере образования. Проект создания полилингвальных комплексов — новое слово в этой области.

4 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев дали старт строительству новых полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар» — в Альметьевске и по видеосвязи в Нижнекамске.



Татьяна Леухина