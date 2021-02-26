В Зеленодольске построят новую школу впервые за 30 лет

В Зеленодольске в микрорайоне Мирный построят новую школу на 1 224 места и детский сад на 260. Об этом сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В микрорайоне Мирный живет около 50 тысяч человек. Участки под строительство школы и детсада уже зарезервировали. Афанасьев уточнил, что в городе уже более 30 лет не строили ни одной школы, а потребность в них все растет, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера на отчетной сессии глава Зеленодольского района Татарстана отметил, что поселок Осиново и село Осиново в перспективе могут получить статус города.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске в микрорайоне №34 планируют построить лицей технической направленности, а в микрорайне №31 ожидается возведение полилингвального образовательного комплекса.



На этой неделе на сессии Казгордумы президент Татарстана Рустам Минниханов выразил обеспокоенность тем, что в республике 881 ребенок находится на домашнем обучении.

