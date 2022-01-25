В Челнах в 2022 году реализуют программы строительства и капремонта на 10 млрд рублей

В Набережных Челнах в этом году планируется реализовать 20 федеральных и республиканских программ строительства и капитального ремонта социальной и инженерной инфраструктуры на 10,1 млрд рублей, сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.



Так, в городе планируют ввести 320 тысяч кв. м жилья, провести капитальный ремонт 129 многоквартирных домов, а еще отремонтировать 81 двор по программе «Наш двор».

Что касается строительства социальных объектов, началось возведение здания общеобразовательной школы на 1 501 место в 69-м микрорайоне жилого района «Яшьлек».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Набережных Челнах в 63-м микрорайоне состоялось торжественное заселение 216-квартирного жилого дома №63-16 по адресу проспект Абдурахмана Абсалямова, 21Е. В доме десять жилых этажей и шесть подъездов, 90 трехкомнатных, 108 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Их общая площадь — 13 310 кв. м. Проживать в соципотечном доме будут работники бюджетных организаций и предприятий, медицинские работники — получатели грантов и молодые семьи.

Маргарита Головатенко