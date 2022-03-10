Россия возобновила полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан и другие страны

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия отменила ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Иран, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Ранее запрет действовал из-за пандемии коронавируса.



Полеты будут осуществляться в рамках межправсоглашений о воздушном сообщении между РФ и указанными странами. Однако по-прежнему необходимо соблюдать меры, установленные Роспотребнадзором в целях борьбы с COVID-19, передает РБК.

Фото: Максим Платонов (архив)

Тем временем за рубежом остаются 20 тысяч российских туристов, которые испытывают сложности при возвращении домой. В частности, 19 тысяч человек находятся в странах Латинской Америки. Это произошло из-за необходимости облетать воздушное пространство стран, закрывших небо для российских самолетов.



Диана Жиленкова