Disney приостанавливает работу в России

Компания Disney объявила о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. В частности, данное решение распространяется на релиз и производство новой продукции, лицензирование контента, круизную линию и работу журнала National Geographic.

Отмечается, что некоторые виды указанной деятельности будут ограничены незамедлительно. В компании пояснили, что российские сотрудники не потеряют свое рабочее место, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе стало известно, что в кинотеатрах России в повторный прокат выйдут фильмы режиссера Алексея Балабанова, среди них криминальные драмы «Брат» (1997) и «Брат-2»(2000). Также в повторный прокат выйдут «Жмурки» (2005), «Про уродов и людей» (1998), «Я тоже хочу» (2012) и другие.

Диана Жиленкова