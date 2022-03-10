Mars приостанавливает деятельность на территории России

Американская компания Mars объявила о приостановке деятельности на российской территории. В частности, ограничены новые инвестиции в РФ, также отменяется импорт и экспорт продукции.

Кроме того, деятельность компании в социальных сетях и реклама в России и Беларуссии будут приостановлены. Отмечается, что любая прибыль от российского бизнеса пойдет на гуманитарную помощь украинским гражданам.

Фото: pixabay.com

Накануне о приостановке деятельности в России объявила четвертая крупнейшая в мире табачная компания Imperial Tobacco (входит в состав Imperial Brands). К подобному решению также пришли американские корпорации The Coca-Cola Company и PepsiCo.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова