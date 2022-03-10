Озвучен список компаний, которые могут национализировать в России

Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с «Известиями» сообщил о списке из 59 иностранных компаний, которые могут национализировать в связи с их прекращением работы в России.



«Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие», — сказал он.

По его словам, список — открытый, компании вносятся туда, как только заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям. Предполагается, что в отношении таких компаний будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры.

Так, если компания попала в антисанкционный черный список, она рискует тем, что ее счета и активы могут быть заморожены, может быть введено внешнее управление, а имущество национализировано. Руководство предприятий могут привлечь к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере.

К работе над списком планируется подключить Минпромторг и Роспотребнадзор, а еще правоохранительные органы.

Вчера правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, в том числе и национализацию имущества иностранных компаний. Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, которыми на более 25% владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении работы. Данная мера позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

Маргарита Головатенко