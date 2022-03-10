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Минобороны РФ: украинские националисты изъяли предназначенные для эвакуации автобусы

21:59, 10.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны РФ: украинские националисты изъяли предназначенные для эвакуации автобусы
Фото: скриншот видео vk.com/mil

Украинские националисты изъяли автобусы, которые предназначались для эвакуации мирных граждан. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, транспорт используется в качестве огневых точек, сообщает «РИА Новости».

Фото: function.mil.ru

Сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что сообщения о нанесении авиаудара войсками РФ по больнице в Мариуполе являются срежиссированной провокацией. По его словам, это делается для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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