Минобороны РФ: украинские националисты изъяли предназначенные для эвакуации автобусы

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Украинские националисты изъяли автобусы, которые предназначались для эвакуации мирных граждан. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, транспорт используется в качестве огневых точек, сообщает «РИА Новости».

Фото: function.mil.ru

Сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что сообщения о нанесении авиаудара войсками РФ по больнице в Мариуполе являются срежиссированной провокацией. По его словам, это делается для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории.

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Диана Жиленкова