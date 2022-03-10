В Минобороны России заявили, что сообщения об авиаударе по Мариуполю являются срежиссированной провокацией

Заявления о том, что российская авиация якобы нанесла удар по больнице №3 в Мариуполе, являются срежиссированной киевским режимом провокацией для поддержания ажиотажа против России у аудитории Запада. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российская авиация не выполняла никаких задач по поражению целей на земле в районе города. Конашенков отметил, что российская сторона неоднократно ранее заявляла, что медучреждения Мариуполя, в том числе больница №3, прекратили работать в штатном режиме еще в конце прошлого месяца.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

— Весь персонал и пациенты разогнаны националистами. Здание больницы из-за выгодного тактического расположения близко к центру города переоборудовано в опорный пункт нацбатальона «Азов» (против его боевиков в России возбуждено уголовное дело)», — приводит слова представителя ведомства «РИА Новости».

Сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. По его словам, это касается славян.



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Диана Жиленкова