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Россия введет временный запрет на экспорт сахара

20:58, 10.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Россия введет временный запрет на экспорт сахара
Фото: pixabay.com

Россия установит временный запрет на экспорт белого сахара и сахара-сырца тростникового до 31 августа текущего года. Соответствующее решение одобрила таможенная подкомиссия.

Как пояснили в Минэкономразвития РФ, данная мера распространяется на экспорт в третьи страны. Поставки в ЕАЭС будут зависеть от разрешений, которые выдаются Минсельхозом, передает «РИА Новости».

Сегодня глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что РФ в полном объеме покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции. По его словам, продовольственная безопасность страны обеспечена.

Также сегодня глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил, что в стране зарегистрированы случаи ажиотажного спроса на гречку и сахар. Он подчеркнул, что случаи предпринимательской спекуляции планируется выявлять и наказывать виновных.

Диана Жиленкова
Экономика

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