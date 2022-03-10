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ФАС наблюдает ажиотажный спрос на гречку и сахар

13:32, 10.03.2022 1
ФАС наблюдает ажиотажный спрос на гречку и сахар
Фото: pixabay.com

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский рассказал, что в России наблюдаются случаи ажиотажного спроса на гречку и сахар. Об этом сообщает ТАСС.

— Урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров — и сахара, и гречки, — сообщил Шаскольский.

По его словам, ФАС проверяет производителей и поставщиков соответствующих товаров, но данные продовольственные рынки являются высококонкурентными. Из-за этого в текущий момент к ним невозможно применить меры антимонопольного регулирования. Он отметил, что случаи предпринимательской спекуляции планируется выявлять и наказывать виновных.

Фото: pixabay.com

Сегодня ФАС РФ одобрила новый подход к экономическому анализу практик ценообразования на российские товары. Теперь приоритет будет отдаваться балансу спроса и предложения на внутреннем рынке, а не ценам на мировом рынке. Подробности — в материале «Реального времени».

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен на продукцию, производимую в России, якобы в связи с санкциями. По его словам, в ряде регионов почти вдвое выросли цены на продукты питания, в том числе на детское питание, а еще на подгузники и лекарства.

Максим Кокунин
ЭкономикаОбществоБизнес

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:33
    Город Ступино Московская область, в сетях магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Перекрёсток» уже несколько дней отсутствует сахарный песок, пачки по 0,5 кг стоят от 59,99 до 67 руб. килограммовая стоит 104 руб. В небольших магазинах типа «у дома» и «Авокадо» сахарный песок стоит от 103 рублей за килограмм. Идет умышленное создание дефицита и спекулятивное поднятие цен на продукты первой необходимости, что ведёт к неудовольствии населения.
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