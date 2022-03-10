ФАС наблюдает ажиотажный спрос на гречку и сахар

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский рассказал, что в России наблюдаются случаи ажиотажного спроса на гречку и сахар. Об этом сообщает ТАСС.

— Урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров — и сахара, и гречки, — сообщил Шаскольский.

По его словам, ФАС проверяет производителей и поставщиков соответствующих товаров, но данные продовольственные рынки являются высококонкурентными. Из-за этого в текущий момент к ним невозможно применить меры антимонопольного регулирования. Он отметил, что случаи предпринимательской спекуляции планируется выявлять и наказывать виновных.

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Максим Кокунин