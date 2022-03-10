Глава Минсельхоза РФ: «Продовольственная безопасность нашей страны обеспечена»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Россия в полном объеме покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции. Продовольственная безопасность страны обеспечена, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, власти готовы продолжать выполнять обязательства по экспорту. Согласно прогнозам, в текущем году индекс производства пищевой и перерабатывающей промышленности составит 101%, напитков — 102%.

Фото: Илья Репин (архив)

Министр отметил, что власти направят 12 млрд рублей на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники, 2 млрд рублей — на субсидирование транспортировки минеральных удобрений, зерна и другой сельхозпродукции, сообщает ТАСС.

Недавно первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут сообщила, что дефицита хлеба в стране в этом году не ожидается. Также она призвала россиян не покупать товар впрок, поскольку смысла в покупке больших объемов продуктов длительного хранения нет.



Диана Жиленкова