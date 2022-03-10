Встреча Лаврова и Кулебы завершилась

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы завершилась, она продлилась полтора часа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



По ее словам, в ближайшее время состоится пресс-конференция Сергея Лаврова.

Глава МИД Украины заявил, что переговоры с Лавровым были сложными. Он отметил, что стороны пока не смогли достичь решения по прекращению огня, сообщает «РИА Новости».

Кулеба заявил, что приехал в Анталью с двумя задачами — это организация гуманитарного коридора из Мариуполя и 24-часовое перемирие. Он заявил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией, информирует ТАСС.

Ранее МИД РФ анонсировал встречу глав МИД России и Украины. Контакт глав МИД РФ и Украины на полях Анталийского дипломатического форума проводится по инициативе турецкого лидера. Переговоры, как и планировалось, прошли с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Чавушоглу сообщил, что до трехсторонней встречи глав МИД Турции, России и Украины в Анталье он провел переговоры с главой МИД Украины.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко