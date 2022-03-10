В Анталье началась встреча Лаврова и Чавушоглу

В турецкой Анталье началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, фотографии встречи опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.



Встреча проходит в формате «без галстуков», отметила она.

Чавушоглу сообщил, что до трехсторонней встречи глав МИД Турции, России и Украины в Анталье он провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, уточняет «РИА Новости».

Ранее МИД РФ анонсировал встречу глав МИД России и Украины. Контакт глав МИД РФ и Украины на полях Анталийского дипломатического форума проводится по инициативе турецкого лидера. Переговоры, как и планировалось, проходят с участием главы МИД Турции.

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Маргарита Головатенко