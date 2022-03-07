Главы МИД России и Украины встретятся в Турции на полях дипломатического форума

Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретятся на полях дипломатического форума в Анталье, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.



Соответствующей договоренности достигли президенты РФ и Турции в ходе телефонного разговора. Контакт глав МИД РФ и Украины на полях Анталийского дипломатического форума планируется по инициативе турецкого лидера. Переговоры пройдут с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает RT.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановка российской военной операции на Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы.

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Маргарита Головатенко