В Татарстане на господдержку АПК направят более 13 млрд рублей

В этом году в Татарстане на государственную поддержку агропромышленного комплекса (АПК) выделят 13,2 млрд рублей. Объем поддержки из республиканского бюджета возрос на 8%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По его словам, на поддержку растениеводства и мелиорации земель направят 4,3 млрд рублей по 19 мероприятиям, на животноводство — 1,9 млрд рублей, на техническую и технологическую модернизацию АПК — 1,9 млрд рублей. А на оказание помощи малым формам хозяйствования и жителям РТ, ведущим личное подсобное хозяйство, выделят 1,4 млрд рублей.

Фото: Илья Репин (архив)

Министр уточнил, что с федеральным участием запланировано 28 мероприятий господдержки. Объем финансирования составляет 5,3 млрд рублей, из них 3,8 млрд — за счет средств федерального бюджета, 1,5 млрд — средства РТ.

В прошлом месяце сообщалось, что в сельскохозяйственной отрасли республики занято 71 100 человек. Отмечается нехватка полутора тысяч работников: 792 человека в растениеводстве и 719 человек — животноводстве.



Диана Жиленкова