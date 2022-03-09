ЦБ вводит временный порядок операций с наличной валютой

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Он устанавливается с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Все деньги граждан на валютных счетах или вкладах будут сохранены и учтены в валюте вклада. При этом клиент может снять до $10 тысяч в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

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Граждане смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства временно можно будет в рублях по рыночному курсу. Банки не будут временно продавать наличную валюту, при этом обменять валюту на рубли можно в любое время, пишет ТАСС.



В воскресенье Центробанк ограничил переводы физических лиц за рубеж на сумму $5 тысяч в месяц. Речь идет о переводах российским резидентам, в том числе супругам и близким родственникам. Данная мера принята из-за повышенной волатильности на валютном рынке.

Татьяна Леухина