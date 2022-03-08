В Татарстане за сутки подтвердились 804 случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 804 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 127 268 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 755 человек. Так, общее число вылечившихся от коронавируса в Татарстане достигло 100 615 человек.

Умерли от COVID-19 за весь период 1 762 заболевших, в том числе пятеро за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко