В Татарстане за сутки подтвердились 804 случая заражения COVID-19
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 804 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 127 268 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 755 человек. Так, общее число вылечившихся от коронавируса в Татарстане достигло 100 615 человек.
Умерли от COVID-19 за весь период 1 762 заболевших, в том числе пятеро за минувшие сутки.
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