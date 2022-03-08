Главное о коронавирусе на 8 марта: регионы РФ возвращаются к плановой медпомощи, дельта-штамм может исчезнуть

Фото: Олег Тихонов (архив)

Количество смертей от коронавируса в РТ приближается к 1800

За последние сутки в Татарстане выявлено 804 случая заражения коронавирусом. Всего на 8 марта общее количество инфицированных в республике достигло 127 268. Выздоровели за весь период 100 615 человек, в том числе 755 — за минувшие сутки. Всего скончалось 1 762 человека, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 93 человека.

Накануне стало известно о еще четырех случаях смерти от COVID-19 в Татарстане. По данным Минздрава РТ, умерли мужчина 1938 года рождения и треи женщины 1939, 1933, 1959 годов рождения. За все время пандемии в республике от коронавируса скончались 1 757 человек.

После COVID-19 может ухудшиться состояние почек

За последние сутки в России выявили 66 576 новых случаев коронавируса, выздоровели 111 756 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 081 394 человек, а выздоровевших — до 14 802 351.



За сутки болезнь унесла жизни 649 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 357 601 человек.

Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины бесплатно окажут медицинскую помощь в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Переселенцы также могут рассчитывать на вакцинацию и получение лекарств по рецептам врачей. Еще беженцам будут оказывать специализированную помощь, включая высокотехнологичную, если она является неотложной.

Нефролог, кандидат медицинских наук Олег Котенко заявил, что после перенесенного коронавируса может ухудшиться здоровье почек. По его словам, инфекция нарушает коагуляцию крови и вызывает образование микротромбов. Из-за этого могут страдать внутренние органы, в частности почки. Он отметил, коварство COVID-19 в том, что у него могут быть отдаленные последствия.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Екатеринбурге приостановлена работа пунктов вакцинации от коронавируса, чтобы дать отдохнуть медицинским бригадам, в которых в основном работают женщины. Как отметил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов, выездные пункты вакцинации целый год работали в очень напряженном режиме, практически без перерывов на выходные и праздничные дни.

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии НИИ эпидемиологии Анна Черкашина допустила полное исчезновение дельта-штамма COVID-19 в России. По ее словам, такое вытеснение уже происходило с другими штаммами коронавируса в РФ. Она также напомнила, что Роспотребнадзор регулярно мониторит циркуляции штаммов вируса в стране: согласно статистике, только у 4% заболевших выявляют «дельту», в то время как 95% заражаются омикрон-штаммом.

Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что следует воздержаться от посещения бани при некоторых видах заболевания, в том числе коронавирусом. По его словам, во время заболевания необходимо потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови и нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот — выпаривает жидкость. Врач рекомендует возвращаться к банным процедурам постепенно.

Фото: Максим Платонов (архив)

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина сообщила, что около половины регионов России приняли решение отменить ограничения на проведение профосмотров и диспансеризации из-за улучшения эпидемической обстановки по коронавирусу. Она напомнила, что диспансеризация является важнейшим механизмом выявления ряда серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических.

В Ростовской области могут сократить ординаторов и совместителей в городской больнице №20. Это связано с тем, что лечить больных коронавирусом в скором времени будут только в одном из корпусов больницы. Основное здание в связи с уменьшением числа пациентов, зараженных COVID-19, вернется к приему других больных. Молодых врачей привлекали для работы в красной зоне в пиковые моменты пандемии. Последним рабочим днем тех, кто трудился в горбольнице по совместительству и в качестве стажера, может стать 11 марта.

«Предпринять шаги для снижения риска передачи SARS-CoV-2 между человеком и дикой природой»

В мире коронавирусом на 09.20 (мск) заразились 447 894 535 человек, 6 007 367 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 339 202). На второй строчке — Индия (42 971 308), на третьей — Бразилия (29 077 831), на четвертой — Франция (23 253 235), на пятой — Великобритания (19 383 743).



Больше всего смертей зафиксировано в США (960 311). За ними следуют Бразилия (652 648), Индия (515 210), Россия (349 853, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (319 901).

Французские ученые выяснили, что работники больниц и клиник чаще заражаются коронавирусом от родных и близких, несмотря на прямой контакт с зараженными COVID-19 пациентами. Исследователи провели опрос среди двух групп медработников. Одна состояла из людей с подтвержденным коронавирусом, вторая — без. Участникам было предложено заполнить онлайн-анкету об использовании средств индивидуальной защиты на работе. Вопросы охватывали 10 дней, предшествовавших появлению симптомов COVID-19 или включению в контроль-группу для здоровых респондентов.

Контрольно-пропускные пункты на таджикско-узбекской границе перейдут в обычный режим работы. С 15 марта контроль инфекционных заболеваний будет осуществляться только на основе свидетельства о полной вакцинации от COVID-19 без прохождения на территории Таджикистана проверки на наличие коронавируса. Гражданам страны и иностранцам при въезде в страну достаточно будет предъявить справку с отрицательным результатом на коронавирус из места выезда, действительную в течение трех суток.

Королева Великобритании Елизавета II приняла в понедельник премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что стало ее первым очным мероприятием после выздоровления от COVID-19. О том, что после положительного результата анализа на COVID-19 Ее Величество испытывает слабо выраженные симптомы простуды, Букингемский дворец сообщил 20 февраля. После этого королева отменила несколько виртуальных аудиенций, а также прием для дипломатов, который должен был состояться 2 марта в Виндзорском замке.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всемирная организация здравоохранения, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) сделали совместное заявление, в котором говорится, что распространение SARS-CoV-2 среди животных может способствовать возникновению нового штамма коронавируса, представляющего опасность для человека. Они призвали «предпринять шаги для снижения риска передачи SARS-CoV-2 между человеком и дикой природой с целью уменьшения возможности появления нового штамма и для защиты как людей, так и дикой природы».

Американские медики обнаружили, что у носителей врожденного порока сердца на 25% чаще развиваются тяжелые формы коронавируса. Такие пациенты в 1,5 раза чаще умирают от нее, чем другие носители SARS-CoV-2. По их данным, 54% изученных пациентов с врожденным пороком сердца попали в реанимацию с тяжелыми формами COVID-19, тогда как это произошло лишь с 43% других больных. Подавляющее большинство смертей и осложнений от COVID-19 связаны не с проникновением частиц коронавируса в клетки легких или других органов тела, а с воспалениями, которые провоцирует инфекция. В некоторых случаях это заставляет иммунитет атаковать различные ткани организма, что приводит к развитию тромбов в сосудах, повреждению сердечной мышцы и других критически важных органов.

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что украинский кризис на фоне продолжающейся пандемии коронавируса еще сильнее осложняет международную обстановку. По его мнению, предстоящий год для мира будет полным вызовов. Международная ситуация, которая и без того была полна неопределенностей, становится еще более сложной и изменчивой. Он добавил, что в такой критический момент странам нужна солидарность, а не разделение, диалог, а не конфронтация.

Фото: Максим Платонов (архив)

Префект Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс сообщил, что мэрия города отменяет требование об обязательном использовании защитных масок в публичных местах и на воздухе. Он также добавил, что власти планируют отказаться от ограничений на посещение общественных мест не привитыми от коронавируса. По данным местного управления здравоохранения, в городе наблюдаются самые низкие показатели заболеваемости COVID-19 с начала пандемии.

Максим Кокунин