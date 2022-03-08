Главное о коронавирусе на 8 марта: регионы РФ возвращаются к плановой медпомощи, дельта-штамм может исчезнуть
Количество смертей от коронавируса в РТ приближается к 1800
За последние сутки в Татарстане выявлено 804 случая заражения коронавирусом. Всего на 8 марта общее количество инфицированных в республике достигло 127 268. Выздоровели за весь период 100 615 человек, в том числе 755 — за минувшие сутки. Всего скончалось 1 762 человека, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 93 человека.
- Накануне стало известно о еще четырех случаях смерти от COVID-19 в Татарстане. По данным Минздрава РТ, умерли мужчина 1938 года рождения и треи женщины 1939, 1933, 1959 годов рождения. За все время пандемии в республике от коронавируса скончались 1 757 человек.
После COVID-19 может ухудшиться состояние почек
За последние сутки в России выявили 66 576 новых случаев коронавируса, выздоровели 111 756 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 081 394 человек, а выздоровевших — до 14 802 351.
За сутки болезнь унесла жизни 649 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 357 601 человек.
- Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины бесплатно окажут медицинскую помощь в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Переселенцы также могут рассчитывать на вакцинацию и получение лекарств по рецептам врачей. Еще беженцам будут оказывать специализированную помощь, включая высокотехнологичную, если она является неотложной.
- Нефролог, кандидат медицинских наук Олег Котенко заявил, что после перенесенного коронавируса может ухудшиться здоровье почек. По его словам, инфекция нарушает коагуляцию крови и вызывает образование микротромбов. Из-за этого могут страдать внутренние органы, в частности почки. Он отметил, коварство COVID-19 в том, что у него могут быть отдаленные последствия.
- Сегодня в Екатеринбурге приостановлена работа пунктов вакцинации от коронавируса, чтобы дать отдохнуть медицинским бригадам, в которых в основном работают женщины. Как отметил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов, выездные пункты вакцинации целый год работали в очень напряженном режиме, практически без перерывов на выходные и праздничные дни.
- Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии НИИ эпидемиологии Анна Черкашина допустила полное исчезновение дельта-штамма COVID-19 в России. По ее словам, такое вытеснение уже происходило с другими штаммами коронавируса в РФ. Она также напомнила, что Роспотребнадзор регулярно мониторит циркуляции штаммов вируса в стране: согласно статистике, только у 4% заболевших выявляют «дельту», в то время как 95% заражаются омикрон-штаммом.
- Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что следует воздержаться от посещения бани при некоторых видах заболевания, в том числе коронавирусом. По его словам, во время заболевания необходимо потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови и нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот — выпаривает жидкость. Врач рекомендует возвращаться к банным процедурам постепенно.
- Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина сообщила, что около половины регионов России приняли решение отменить ограничения на проведение профосмотров и диспансеризации из-за улучшения эпидемической обстановки по коронавирусу. Она напомнила, что диспансеризация является важнейшим механизмом выявления ряда серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических.
- В Ростовской области могут сократить ординаторов и совместителей в городской больнице №20. Это связано с тем, что лечить больных коронавирусом в скором времени будут только в одном из корпусов больницы. Основное здание в связи с уменьшением числа пациентов, зараженных COVID-19, вернется к приему других больных. Молодых врачей привлекали для работы в красной зоне в пиковые моменты пандемии. Последним рабочим днем тех, кто трудился в горбольнице по совместительству и в качестве стажера, может стать 11 марта.
«Предпринять шаги для снижения риска передачи SARS-CoV-2 между человеком и дикой природой»
В мире коронавирусом на 09.20 (мск) заразились 447 894 535 человек, 6 007 367 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 339 202). На второй строчке — Индия (42 971 308), на третьей — Бразилия (29 077 831), на четвертой — Франция (23 253 235), на пятой — Великобритания (19 383 743).
Больше всего смертей зафиксировано в США (960 311). За ними следуют Бразилия (652 648), Индия (515 210), Россия (349 853, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (319 901).
- Французские ученые выяснили, что работники больниц и клиник чаще заражаются коронавирусом от родных и близких, несмотря на прямой контакт с зараженными COVID-19 пациентами. Исследователи провели опрос среди двух групп медработников. Одна состояла из людей с подтвержденным коронавирусом, вторая — без. Участникам было предложено заполнить онлайн-анкету об использовании средств индивидуальной защиты на работе. Вопросы охватывали 10 дней, предшествовавших появлению симптомов COVID-19 или включению в контроль-группу для здоровых респондентов.
- Контрольно-пропускные пункты на таджикско-узбекской границе перейдут в обычный режим работы. С 15 марта контроль инфекционных заболеваний будет осуществляться только на основе свидетельства о полной вакцинации от COVID-19 без прохождения на территории Таджикистана проверки на наличие коронавируса. Гражданам страны и иностранцам при въезде в страну достаточно будет предъявить справку с отрицательным результатом на коронавирус из места выезда, действительную в течение трех суток.
- Королева Великобритании Елизавета II приняла в понедельник премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что стало ее первым очным мероприятием после выздоровления от COVID-19. О том, что после положительного результата анализа на COVID-19 Ее Величество испытывает слабо выраженные симптомы простуды, Букингемский дворец сообщил 20 февраля. После этого королева отменила несколько виртуальных аудиенций, а также прием для дипломатов, который должен был состояться 2 марта в Виндзорском замке.
- Всемирная организация здравоохранения, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) сделали совместное заявление, в котором говорится, что распространение SARS-CoV-2 среди животных может способствовать возникновению нового штамма коронавируса, представляющего опасность для человека. Они призвали «предпринять шаги для снижения риска передачи SARS-CoV-2 между человеком и дикой природой с целью уменьшения возможности появления нового штамма и для защиты как людей, так и дикой природы».
- Американские медики обнаружили, что у носителей врожденного порока сердца на 25% чаще развиваются тяжелые формы коронавируса. Такие пациенты в 1,5 раза чаще умирают от нее, чем другие носители SARS-CoV-2. По их данным, 54% изученных пациентов с врожденным пороком сердца попали в реанимацию с тяжелыми формами COVID-19, тогда как это произошло лишь с 43% других больных. Подавляющее большинство смертей и осложнений от COVID-19 связаны не с проникновением частиц коронавируса в клетки легких или других органов тела, а с воспалениями, которые провоцирует инфекция. В некоторых случаях это заставляет иммунитет атаковать различные ткани организма, что приводит к развитию тромбов в сосудах, повреждению сердечной мышцы и других критически важных органов.
- Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что украинский кризис на фоне продолжающейся пандемии коронавируса еще сильнее осложняет международную обстановку. По его мнению, предстоящий год для мира будет полным вызовов. Международная ситуация, которая и без того была полна неопределенностей, становится еще более сложной и изменчивой. Он добавил, что в такой критический момент странам нужна солидарность, а не разделение, диалог, а не конфронтация.
- Префект Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс сообщил, что мэрия города отменяет требование об обязательном использовании защитных масок в публичных местах и на воздухе. Он также добавил, что власти планируют отказаться от ограничений на посещение общественных мест не привитыми от коронавируса. По данным местного управления здравоохранения, в городе наблюдаются самые низкие показатели заболеваемости COVID-19 с начала пандемии.
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