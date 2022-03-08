Procter & Gamble сокращает перечень поставляемой продукции в РФ

Американская корпорация Procter & Gamble, специализирующаяся на товарах народного потребления, сокращает перечень поставляемой в Россию продукции и прекращает инвестиции в страну в связи с военной операцией на Украине.



«Мы существенно сокращаем наш перечень продуктов, который будет сфокусирован на базовых позициях в сфере здоровья, гигиены и ухода, необходимых для многих российских семей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Procter & Gamble сообщила о приостановке всей медийной, рекламной и промоутерской деятельности.

В мире насчитывается 65 брендов корпорации. В их числе подгузники Pampers, моющие средства Ariel и Tide, а также средства личной гигиены и ухода Always, Tampax, Gillette, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Olay.

Многие иностранные компании приостановили свою деятельность или прекратили поставки в Россию за последние дни. Среди них — Intel, поставщик ПО для строительства Autodesk, ИКЕА и другие.

4 марта немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG объявил, что останавливает все инвестиции в Россию из-за ситуации вокруг Украины. По словам гендиректора Henkel Карстена Кнобеля, компания замораживает все свои будущие инвестиции в стране, например, такие как расширение производства. Помимо этого, прекращается реклама в государственных медиа и отменяется вся спонсорская деятельность в России.

Сегодня стало известно, что американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder принял решение о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины.

Маргарита Головатенко