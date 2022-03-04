Henkel останавливает инвестиции в Россию

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG объявил, что останавливает все инвестиции в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

По словам гендиректора Henkel Карстена Кнобеля, компания замораживает все свои будущие инвестиции в стране, например, такие как расширение производства. Помимо этого, прекращается реклама в государственных медиа и отменяется вся спонсорская деятельность в России.

При этом концерн продолжит поставку товаров, таких как товары для дома и средства личной гигиены. Но компания будет следить за дальнейшим развитием событий и в соответствии с ними принимать решения.

Уже многие иностранные компании приостановили свою деятельность или прекратили поставки в Россию за последние дни. Среди них — Intel, поставщик ПО для строительства Autodesk, ИКЕА и другие.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова