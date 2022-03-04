Крупнейший поставщик ПО для строительства Autodesk приостановил работу в России

Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk приостановил работу в России в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, сообщает ТАСС.



Как отметили в компании, поставщик продолжит соблюдать все действующие санкции. В случае расширения санкций в компании рассмотрят дополнительные ограничения для бизнеса.

Среди наиболее используемых инженерных программ компании — AutoCAD и 3ds MAX. AutoCAD — это система автоматического проектирования, которая упрощает работу проектировщика.

Фото: autodesk.com

Вчера США ввели санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц, в отношении трех предприятий «Роскосмоса» и против ряда российских авиастроительных предприятий.

Сегодня заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Запад прекратит новые санкции в отношении Москвы в случае завершения Россией специальной военной операции на Украине.

Маргарита Головатенко