Estee Lauder приостанавливает деятельность в России

Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder принял решение о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины.



Сотрудникам, работающим в России, окажут поддержку и предоставят компенсацию, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Уже многие иностранные компании приостановили свою деятельность или прекратили поставки в Россию за последние дни. Среди них — Intel, поставщик ПО для строительства Autodesk, ИКЕА и другие.

4 марта немецкий химико-промышленный концерн Henkel AG объявил, что останавливает все инвестиции в Россию из-за ситуации вокруг Украины. По словам гендиректора Henkel Карстена Кнобеля, компания замораживает все свои будущие инвестиции в стране, например, такие как расширение производства. Помимо этого, прекращается реклама в государственных медиа и отменяется вся спонсорская деятельность в России.

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Маргарита Головатенко