Путин рассказал Макрону о дальнейших переговорах с украинской делегацией

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном рассказал о дальнейших переговорах с украинской делегацией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил готовность к продолжению диалога при безусловном выполнении российских требований. Необходимо, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий.

Фото: kremlin.ru

Также российский лидер заверил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон в норме. Физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена. Российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС для того, чтобы не допустить провокаций со стороны украинских неонацистов или террористов.

По словам Путина, Киев по-прежнему не выполняет договоренности по гуманитарному вопросу. Несмотря на «режим тишины» для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, украинские националисты не допустили эвакуацию.

Ранее российский президент в разговоре с Макроном назвал условия, при которых ситуация на Украине может быть урегулирована.

Татьяна Леухина