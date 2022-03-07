Политолог Воскресенский: третий раунд переговоров делегаций России и Украины состоится сегодня в 15:00

Фото: посольство России в Белоруссии

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины должен пройти уже сегодня в 15.00. Однако из-за проблем с украинской логистикой время может измениться. Об этом заявил близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский, передает «РИА Новости».



По его словам, состав российской делегации сохранится. Представители украинской стороны могут смениться. Воскресенский уточнил, что переговоры пройдут в Доме охотника в Брестской области.

Второй раунд переговоров прошел несколько дней назад. Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров со временным прекращением огня. Но украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала.

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Диана Жиленкова