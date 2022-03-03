Новости общества

17:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Второй раунд переговоров между Украиной и Россией завершился

20:40, 03.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Второй раунд переговоров между Украиной и Россией завершился
Фото: посольство России в Белоруссии

Второй раунд переговоров между Украиной и Россией завершился. Об этом сообщает «РИА Новости».

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев и Москва договорились продолжить переговоры. Третий раунд планируется провести в максимально короткие сроки.

По его словам, стороны достигли понимании о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Однако украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала.

«Реальное время» следит за развитием событий на Украине. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также