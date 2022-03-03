Второй раунд переговоров между Украиной и Россией завершился
Второй раунд переговоров между Украиной и Россией завершился. Об этом сообщает «РИА Новости».
Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев и Москва договорились продолжить переговоры. Третий раунд планируется провести в максимально короткие сроки.
По его словам, стороны достигли понимании о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Однако украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала.
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