Главное о коронавирусе на 7 марта: вред COVID-19 для желудка, в России разработают препарат от трех штаммов

Фото: Максим Платонов

В январе 2022 года от COVID-19 скончались более 100 татарстанцев

За последние сутки в Татарстане выявлено 925 случаев заражения коронавирусом. Всего на 7 марта общее количество инфицированных в республике достигло 126 464. Выздоровели за весь период 99 860 человек, в том числе 971 — за минувшие сутки. Всего скончалось 1 757 человек, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 100 человек.

По данным Росстата, в январе 2022 года в Татарстане умерли 104 человека, у которых подтвердился COVID-19. Это на 25,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Также в январе 2022 года в Татарстане предположительно от коронавируса умерли еще 180 человек, однако инфекция у них не была идентифицирована. Это на 21,7% меньше, чем в январе 2021 года, следует из данных Росстата.

Фото: Максим Платонов

Накануне стало известно о пяти новых случаях смерти от СOVID-19 в Татарстане. По данным Минздрава РТ, умерли трое мужчин 1945, 1948 и 1959 годов рождения и две женщины 1954 и 1972 годов рождения.

Тимаков: пандемия COVID-19 уйдет не раньше, чем через два-три года

За последние сутки в России выявили 73 162 новых случая коронавируса, выздоровели 122 619 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 014 818 человек, а выздоровевших — до 14 690 595.



За сутки болезнь унесла жизни 668 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 356 949 человек.



За последние сутки проведено 328 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 279 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Член Европейского общества по изучению печени и Американской гастроэнтерологической ассоциации Сергей Вялов рассказал, что у некоторых заболевших коронавирусом людей может образоваться язва желудка. По его словам, в особенности подобное осложнение может возникнуть у пациентов, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Специалист отметил, что негативное влияние COVID-19 на желудок усугубляется побочными действиями медикаментов, используемых при лечении заболевания.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о процедуре регистрации назальной вакцины от коронавируса. По его словам, это может произойти раньше установленного Минздравом срока — 17 марта. Директор центра добавил, что уже 104 добровольца получили назальную вакцину COVID-19, у них не зафиксировали ни осложнений, ни побочных реакций.

Фото: minzdrav.gov.ru

Вирусолог Центра им. Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что российские ученые ведут разработку препарата, который сможет защитить от трех самых распространенных штаммов коронавируса. При этом уже существующая вакцина от COVID-19 справляется со своей главной задачей: помогает избежать тяжелого течения болезни привитых пациентов. Он отметил, что эффективность нейтрализующих антител после вакцинации «Спутником V» против первого китайского варианта коронавируса была около 93%. После введения двух компонентов препарата его эффективность против «омикрона» составляет порядка 70%.

Терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева заявила, что аспирин является эффективным препаратом после перенесенного коронавируса, в том числе для профилактики тромбозов. Она рекомендовала принимать его после COVID-19 или пройденной вакцинации. Специалист добавила, что аспирин эффективен при подготовке к полету после перенесенного заболевания или прививки, так как во время длительного рейса может произойти сгущение крови.

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия COVID-19 уйдет не раньше, чем через два-три года, когда большая часть населения сформирует полноценный иммунитет. По его словам, в России ситуация с коронавирусом стабилизируется, несмотря на то, что пандемия не завершилась, в настоящее время нет нагрузки на систему здравоохранения.

Фото: Максим Платонов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что с 10 марта власти региона отменяют требование предъявлять QR-коды для допуска в общественные места и организации. Кроме того, снимаются и другие антиковидные ограничения, в том числе по заполняемости фитнес-клубов, спортивных залов, плавательных бассейнов, аквапарков и ледовых катков. Не будут действовать ограничения на проведение в органах власти личного приема граждан.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ввел послабления коронавирусных ограничений в регионе с 6 марта — отменены QR-коды и обязательная самоизоляция для пенсионеров. С 14 марта в обычном режиме заработают МФЦ.

Псковская область, где общее число инфицированных коронавирусом превысило 100 тысяч человек, прошла пик заражения этой инфекцией. Власти региона готовы снять действующие ограничения, как только суточное число случаев заражения снизится до 400. При этом регион занимает второе место по распространению коронавируса на северо-западе РФ и шестое место — в стране. По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, система здравоохранения по-прежнему перегружена, как стационарная, так и поликлиническая сеть.

Фото: tomsk.gov.ru

Власти Томской области из-за высоких темпов распространения коронавируса с 7 марта приостановили проведение публичных мероприятий в регионе. Губернатор региона Сергей Жвачкин отметил, что за последние дни область заняла лидирующие позиции по уровню заболеваемости COVID-19.

В Крыму с понедельника отменяется требование предъявлять QR-коды в отелях и санаториях, а также при посещении объектов общепита. Глава республики Сергей Аксенов добавил, что «разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга». В Крыму разрешается деятельность предприятий общественного питания без ограничений по времени работы и ограничений по количеству посадочных мест, работа караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов, хостелов.

В Китае зафиксировали максимальный показатель заболеваемости COVID-19 с 2020 года

В мире коронавирусом на 09.20 (мск) заразились 446 279 444 человека, 5 999 222 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 271 466). На второй строчке — Индия (42 967 315), на третьей — Бразилия (29 056 525), на четвертой — Франция (23 236 908), на пятой — Великобритания (19 256 835).



Больше всего смертей зафиксировано в США (958 621). За ними следуют Бразилия (652 438), Индия (515 102), Россия (349 196, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (319 859).

С 15 марта Греция упрощает въезд в страну для иностранцев. Так, отменяется требование по заполнению электронной формы для поиска пассажиров, которая была создана для оперативного поиска в стране носителей COVID-19 и контактировавших с ними людей. Также по прибытии необязательно сдавать тест на коронавирус тем, у кого есть европейские цифровые сертификаты вакцинации. В остальных случаях отрицательный результат ПЦР-теста должен быть получен за 72 часа до прибытия в страну.

Американские ученые выявили группу крови, с которой повышается вероятность тяжелого течения коронавируса. По данным исследований, наибольший риск возникновения осложнений при заболевании CОVID-19 присутствует у людей со второй группой крови. Для этого ученые исследовали более 3 тысяч белков крови и выделили шесть, приводящих к тяжелому течению заболевания, и восемь, формирующих повышенную защиту. При этом специалисты подчеркнули, что потребуется провести дополнительные исследования для окончательных выводов.



Фото: Максим Платонов

Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 769 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с конца февраля 2020 года. Как уточняется в распространенном заявлении, 243 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 327 человек, остальные 442 — бессимптомные носители. Согласно опубликованной статистике, за последние семь дней количество заболевших COVID-19 с симптомами, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 4,8% в сутки и составляет 3 837.

Американский врач Кент Сепковиц заявил, что переболевшие коронавирусом люди рискуют столкнуться с определенными осложнениями, в числе которых — появление тромбов. По его словам, по сравнению с людьми, не болевшими SARS-CoV-2, у пациентов, перенесших эту инфекцию, было гораздо больше тромбов, проблем с сердцем и инсультов. Кроме того, исследователи обнаружили огромное число дополнительных тромбов меньшего размера во многих других органах.

Власти Венгрии отменяют обязательное ношение защитных масок в общественных местах, а также ряд других ограничений, установленных в связи с пандемией коронавируса. По словам, руководителя канцелярии премьер-министра Гергея Гуйяша, такое решение принято, поскольку «благодаря успешному контролю и вакцинации населения пятая волна эпидемии отступает». Кроме того, снимаются ограничения на количество участников мероприятий на открытом воздухе. «Отменяется правило, согласно которому работодатели могут требовать от своих сотрудников пройти обязательную вакцинацию», — добавил Гуйяш.

Власти Индонезии отменили карантин и упростили визовый режим для полностью вакцинированных путешественников из 23 стран, прибывающих на остров Бали. Они должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, пройти аналогичное исследование сразу же после въезда, иметь оплаченную минимум на трое суток гостиницу, а также медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение заболеваний, вызванных коронавирусом.

Максим Кокунин