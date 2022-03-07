Ученые из США назвали группу крови, повышающую риск тяжелого течения коронавируса

Американские ученые выявили группу крови, с которой повышается вероятность тяжелого течения коронавируса. Результаты их исследований были опубликованы на научном портале PLOS Genetics.

По данным исследований оказалось, что наибольший риск возникновения осложнений при заболевании CОVID-19 присутствует у людей со второй группой крови. Для этого ученые исследовали более трех тысяч белков крови и выделили шесть, приводящих к тяжелому течению заболевания, и восемь, формирующих повышенную защиту.

При этом специалисты подчеркнули, что потребуется провести дополнительные исследования для окончательных выводов. Однако, по их словам, данное открытие сформировало цели будущих разработок лечения и профилактики коронавируса.

Фото: Максим Платонов

В феврале израильские ученые заявили, что переболевшие COVID-19 пациенты с ожирением имеют больше антител, чем переболевшие с нормальным и избыточным весом. Они выяснили, что показатели улучшаются у тех, кто ранее переболел, а не у тех, кто был вакцинирован.

Дарья Акимова