Греция упрощает въезд в страну для иностранных граждан

Фото: Максим Платонов

С 15 марта Греция упрощает въезд в страну для иностранцев. Так, отменяется требование по заполнению электронной формы для поиска пассажиров, которая была создана для оперативного поиска в стране носителей COVID-19 и контактировавших с ними людей.

Также по прибытии необязательно сдавать тест на коронавирус тем, у кого есть европейские цифровые сертификаты вакцинации. В остальных случаях отрицательный результат ПЦР-теста должен быть сделан за 72 часа до прибытия в страну, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

В этом месяце Израиль начал принимать непривитых туристов. Въезд упрощен для туристов всех возрастов, независимо от статуса их вакцинации. ПЦР-тесты необходимо сдавать перед вылетом и по прибытии в страну.



Диана Жиленкова