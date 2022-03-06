Новости общества

14:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Греция упрощает въезд в страну для иностранных граждан

14:36, 06.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Греция упрощает въезд в страну для иностранных граждан
Фото: Максим Платонов

С 15 марта Греция упрощает въезд в страну для иностранцев. Так, отменяется требование по заполнению электронной формы для поиска пассажиров, которая была создана для оперативного поиска в стране носителей COVID-19 и контактировавших с ними людей.

Также по прибытии необязательно сдавать тест на коронавирус тем, у кого есть европейские цифровые сертификаты вакцинации. В остальных случаях отрицательный результат ПЦР-теста должен быть сделан за 72 часа до прибытия в страну, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

В этом месяце Израиль начал принимать непривитых туристов. Въезд упрощен для туристов всех возрастов, независимо от статуса их вакцинации. ПЦР-тесты необходимо сдавать перед вылетом и по прибытии в страну.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 мар
    Восстановят экономику свою за счет туристов наконец
    Ответить
    Анонимно 06 мар
    Нам то что?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также