Росстат: в январе в Татарстане от коронавируса скончались более 100 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе 2022 года в Татарстане скончались 104 человека, у которых был идентифицирован COVID-19. Это на 25,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

Предположительно, в этот период от коронавируса скончались еще 180 человек, однако инфекция у них не была идентифицирована. Это на 21,7% меньше, чем в январе 2021 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Росстата, еще у двух заболевших коронавирус не являлся основной причиной смерти, но серьезно повлиял на развитие осложнений. В январе 2021 года было зарегистрировано 19 таких случаев.

За последние сутки в республике подтвердили 1 127 новых случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились 125 539 жителей республики. В общей сложности выздоровели 98 889 человек, скончались 1 753 жителей РТ.



Диана Жиленкова