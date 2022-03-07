Эксперт рассказал, как коронавирус влияет на желудок

Фото: Максим Платонов (архив)

У некоторых заболевших коронавирусом людей может образоваться язва желудка. Об этом рассказал гастроэнтеролог, член Европейского общества по изучению печени и Американской гастроэнтерологической ассоциации Сергей Вялов.

По его словам, в особенности подобное осложнение может возникнуть у пациентов, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Специалист отметил, что негативное влияние COVID-19 на желудок усугубляется побочными действиями медикаментов, используемых при лечении заболевания.

Фото: Максим Платонов (архив)

Если у пациента еще до заражения коронавирусом была язва желудка, то ему необходимо об этом сообщить лечащему врачу. Вялов отметил, что и само заболевание, и прием лекарств могут увеличить вероятность кровотечений из язвы, передает радио Sputnik.

Ранее американские ученые выяснили, что наибольший риск возникновения осложнений при коронавирусе присутствует у людей со второй группой крови. Специалисты отметили, что потребуется провести дополнительные исследования для окончательных выводов.



Диана Жиленкова