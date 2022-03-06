В Мариуполе объявили эвакуацию жителей спустя сутки после согласованного с Россией срока

Фото: Максим Платонов

Правительство Мариуполя объявило эвакуацию местных жителей по гуманитарному коридору спустя сутки после срока, обговоренного с российской стороной.

Жители города смогут покинуть населенный пункт из трех мест на автобусах. Также допускается использование личного транспорта, передает «РИА Новости».

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что сегодня гуманитарные коридоры планируют открыть и в Волновахе.

Накануне Министерство обороны России констатировало, что идея с гуманитарными коридорами провалилась. Из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к ним никто не прибыл. Эвакуации воспрепятствовали националисты. Позднее нескольким жителям все же удалось воспользоваться гуманитарными коридорами.



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Диана Жиленкова