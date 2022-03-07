В Конгрессе США рассматривают возможность запрета импорта нефти из России
Законодатели в Палате представителей Конгресса США могут внести на рассмотрение законопроект, согласно которому вводится запрет на поставки нефти в страну из России.
По словам спикера палаты Нэнси Пелоси, данная инициатива еще сильнее изолирует российское государство от мировой экономики. Также законопроект предполагает отмену нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией.
Кроме того, подразумеваются принятие действий по отмене доступа РФ ко Всемирной торговой организации (ВТО) и возможность повышения тарифов на российский импорт, передает ТАСС.
Недавно с предложением отказаться от российских нефти и газа выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В долгосрочной перспективе он предложил отказаться от российского ископаемого топлива в целом. Политик отметил, что кризис окажет влияние в том числе на страны Запада.
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