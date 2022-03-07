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В Конгрессе США рассматривают возможность запрета импорта нефти из России

07:18, 07.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Конгрессе США рассматривают возможность запрета импорта нефти из России
Фото: pixabay.com

Законодатели в Палате представителей Конгресса США могут внести на рассмотрение законопроект, согласно которому вводится запрет на поставки нефти в страну из России.

По словам спикера палаты Нэнси Пелоси, данная инициатива еще сильнее изолирует российское государство от мировой экономики. Также законопроект предполагает отмену нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией.

Фото: pixabay.com

Кроме того, подразумеваются принятие действий по отмене доступа РФ ко Всемирной торговой организации (ВТО) и возможность повышения тарифов на российский импорт, передает ТАСС.

Недавно с предложением отказаться от российских нефти и газа выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В долгосрочной перспективе он предложил отказаться от российского ископаемого топлива в целом. Политик отметил, что кризис окажет влияние в том числе на страны Запада.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
ПромышленностьНефть

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