Джонсон: Европе необходимо отказаться от российских нефти и газа

Европе необходимо отказаться от российских нефти и газа, в долгосрочной перспективе — от ископаемого топлива в целом. Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Мы должны признать, что этот кризис будет иметь цену для нас и для нашего электората. Санкции имеют последствия как для нас, так и для России, и ни один шаг не свободен от рисков, — приводит его слова ТАСС.

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Джонсон отметил, что Запад намерен применить еще больше ограничительных мер в отношении России. Например, предполагается отключение новых финансовых институтов в РФ от SWIFT, заморозка их активов и др. Политик подчеркнул, что Великобритания и другие западные страны «не испытывают вражды» в отношении россиян.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что манера США вводить санкции, «как бацилла», распространилась и на Евросоюз. Представитель Кремля отметил, что вопреки санкциям Россия продолжит работу на перспективу появления в ЕС политиков, которые осознают необходимость развития отношений с Москвой.

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Диана Жиленкова