Главное о коронавирусе на 6 марта: отмена ряда ограничений в Татарстане, «коктейль из антител»

Применение антибиотиков для борьбы с COVID-19 обострило проблему развития устойчивости бактерий к препаратам

За последние сутки в Татарстане выявлено 1 127 случаев заражения коронавирусом. Всего на 6 марта общее количество инфицированных в республике достигло 125 539 человек. Выздоровели за весь период 98 889 человек, в том числе 2 787 — за минувшие сутки. Всего скончалось 1 753 человека, за минувшие сутки — пятеро. Госпитализировали за сутки 158 человек.

Вакцинация от COVID-19 снизила вероятность тяжелого течения заболевания, которое можно сравнить с опасностью перенести грипп в тяжелой форме, сообщил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов. По его словам, штамм коронавируса «омикрон» перешел в формат простудных заболеваний, однако это затрагивает только тех, кто сделал прививку, в том числе прошел повторную процедуру.

Ризванов добавил, что распространение на территории РФ сразу двух вариантов инфекции увеличивает риск повторного заражения, поскольку иммунитет к дельта-штамму COVID-19 является менее эффективным против «омикрона», и наоборот.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане отменили ряд коронавирусных ограничений. Так, в кинотеатрах, цирках, концертных залах, театрах теперь можно полностью заполнять зал, а для людей старше 60 лет отменили обязательное требование оставаться дома — теперь это рекомендация.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ также заявил, что применение антибиотиков для борьбы с COVID-19, в том числе при самолечении, обострило проблему развития устойчивости бактерий к препаратам. Ситуацию, как это ни странно, способно изменить распространение более легко переносимого омикрон-штамма, так как люди реже «назначают» себе антибиотики.

Анестезиолог-реаниматолог Перинатального центра РКБ Сайра Габдурахманова поведала о работе в пандемию коронавируса: «Разное бывало. Во времена коронавируса нам приходилось сталкиваться с большим количеством негативных и стрессовых моментов. Например, многие препараты для лечения тяжелых случаев коронавируса несовместимы с беременностью, потому что способны нанести вред малышу, и в этих случаях приходилось экстренно родоразрешать больную — с тем, чтобы спасти и ее, и ребенка».

Коронавирусные ограничения для российского бизнеса могут снять

За последние сутки в России выявили 79 863 новых случая коронавируса, выздоровели 149 060 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 16 941 656 человек, а выздоровевших — до 14 567 976.



За сутки болезнь унесла жизни 744 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 356 281 человек.



За последние сутки проверено 368 тысяч тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 278,7 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Президент РФ Владимир Путин распорядился преобразовать рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса. Теперь это рабочая группа по экономическим вопросам и противодействию распространению COVID-19.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител, разработчиком которого выступает учреждение, будет использоваться в первые 3—4 дня после поступления зараженного в стационар. По его словам, «коктейль из антител» вводится зараженным коронавирусом при помощи внутривенной капельницы. Специалист добавил, что препарат будет эффективен в том числе против «стелс-омикрона» (ВА.2). Испытания начнутся через несколько недель.

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина назвала симптомы, которые являются наиболее частыми при заражении подвидом штамма коронавируса «омикрон» ВА.2. Это усталость и головокружение, кашель, чихание, боль в горле и потеря обоняния.

Фото: Максим Платонов

Естественная убыль населения в России в январе 2022 года составила 89,17 тыс. человек. Коронавирус стал основной причиной 32 075 смертей в России, но в 3 646 случаях это еще требует дополнительного подтверждения. По данным Росстата, в 28 429 случаях в январе COVID-19 был подтвержден как основная причина летального исхода, в 614 случаях — не был основной причиной, но повлиял на наступление смерти, а у 2 863 умерших коронавирус выявили, но он никак не повлиял на исход.

Генеральный директор компании «Бринго групп» Александр Суворов сообщил, что интернет-трафик в России за время распространения коронавируса вырос в 1,5—2 раза. По его словам, на телекоммуникационный рынок пандемия не оказала сильного влияния.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отменили систему QR-кодов на территории региона. По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии в округе заразились коронавирусом 197,8 тыс. человек, 173,4 тыс. выздоровели, 2 406 умерли.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

«Известия» сообщили, что ковидные ограничения для российского бизнеса могут снять к 21 марта — это следует из проекта плана правительства по поддержке экономики в условиях санкций. Речь идет об отказе от QR-кодов, ограничений по времени работы, требований по количеству средств индивидуальной защиты, а также об открытии отраслей в ряде регионов. При этом масочный режим и дезинфекция останутся обязательными.

Ученые США выявили группу крови, повышающую вероятность тяжелого течения COVID-19

В мире коронавирусом на 10.20 (мск) заразились 445 135 990 человек, 5 995 271 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 265 801). На второй строчке — Индия (42 962 953), на третьей — Бразилия (29 040 800), на четвертой — Франция (23 191 58), на пятой — Великобритания (19 256 835).



Больше всего смертей зафиксировано в США (958 437). За ними следуют Бразилия (652 216), Индия (515 036), Россия (348 467, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (319 604).

Саудовская Аравия отменила с 5 марта подавляющее большинство коронавирусных ограничений в стране, включая масочный режим вне дома и социальную дистанцию. Однако по-прежнему необходимо носить маски внутри мечетей, в том числе в исламских святынях в Мекке и Медине.

Ограничения с 6 марта снимают и в Азербайджане. При этом в силе остается масочный режим в закрытых помещениях, вход в общественные места по сертификату. По-прежнему закрыты сухопутные границы республики, приостановлено междугороднее железнодорожное сообщение.

Министр здравоохранения и благосостояния семьи Индии Мансукх Мандавия сообщил, что в стране полностью привито от коронавируса свыше 3 млн жителей в возрасте 15—18 лет: «Крупнейшая в мире кампания иммунизации от вируса в Индии выходит на новый уровень!»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Южной Корее зафиксировали максимальное число смертей от COVID-19 за сутки — 4 марта умерли 216 человек. Общее число летальных исходов достигло 8 796.

Американские ученые из Национального института исследований в области здравоохранения (NIHR) назвали группу крови, обладатели которой наиболее предрасположены к тяжелому течению COVID-19. Выяснилось, что вторая группа крови (A) обусловливает наибольшие риски возникновения осложнений и необходимости респираторной поддержки, что подтверждается предыдущими исследованиями.

Дарья Пинегина