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Эксперт рассказала о наиболее частых симптомах заражения подвидом штамма «омикрон» ВА.2

04:30, 06.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эксперт рассказала о наиболее частых симптомах заражения подвидом штамма «омикрон» ВА.2
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала о том, какие симптомы являются наиболее частыми при заражении подвидом штамма коронавируса «омикрон» ВА.2. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это усталость и головокружение. Кроме того, при заболевании часто встречается кашель, чихание, боль в горле и потеря обоняния. Она добавила, что доля ВА.2 в России составляет около 8% от общего числа заражений COVID-19.

Подвид варианта «омикрон» BA.2 был выявлен в Алжире в январе 2022 года. Среди его основных симптомов указывались высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в России выявили 86 769 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 16 861 793 человека.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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