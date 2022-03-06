Эксперт рассказала о наиболее частых симптомах заражения подвидом штамма «омикрон» ВА.2

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала о том, какие симптомы являются наиболее частыми при заражении подвидом штамма коронавируса «омикрон» ВА.2. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это усталость и головокружение. Кроме того, при заболевании часто встречается кашель, чихание, боль в горле и потеря обоняния. Она добавила, что доля ВА.2 в России составляет около 8% от общего числа заражений COVID-19.

Подвид варианта «омикрон» BA.2 был выявлен в Алжире в январе 2022 года. Среди его основных симптомов указывались высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в России выявили 86 769 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 16 861 793 человека.

Дарья Акимова