Гинцбург рассказал, как будет применяться «коктейль из антител»

Фото: Максим Платонов

Препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител, разработчиком которого выступает Центр имени Гамалеи, будет использоваться в первые 3—4 дня после поступления зараженного в стационар. Об этом сообщил глава учреждения Александр Гинцбург.

По его словам, «коктейль из антител» вводится зараженным коронавирусом при помощи внутривенной капельницы. Специалист добавил, что препарат будет эффективен в том числе против «стелс-омикрона» (ВА.2), передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

В феврале Гинцбург рассказал, что Центр им. Гамалеи ожидает разрешения на проведение клинических исследований препарата. Его разработка была анонсирована еще в конце 2020 года. Глава учреждения пояснил, что это будет аналог препарата от коронавируса, которым лечился тогдашний президент США Дональд Трамп.



Диана Жиленкова