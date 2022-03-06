За сутки в Казани произошло более 190 ДТП

За последние сутки в столице Татарстана произошло 193 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случилось два столкновения, сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшую субботу в городе задержали 15 водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у четырех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили шесть жителей города.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в Казани 40-летний водитель автобуса сбил пенсионерку, которая ожидала транспортное средство на проезжей части. Выбрав небезопасную скорость, водитель не справился с управлением и совершил наезд на 67-летнюю жительницу города. Ее доставили в больницу. Как позднее сообщили в Комитете по транспорту Казани, в ДТП есть вина обоих участников.



Диана Жиленкова