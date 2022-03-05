В России за сутки выявили 86 769 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 86 769 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 16 861 793 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 155 725 человек, всего выздоровевших — 14 418 916 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 750 россиян, всего от инфекции скончались 355 537 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За предыдущие сутки в России подтвердили 89 174 случая заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко