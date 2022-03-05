Песков заявил, что ограничение использования российской нефти может иметь серьезные последствия

Намерение США ограничить использование российской нефти может обернуться серьезными последствиями. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва тщательно отслеживает эту ситуацию. Представитель Кремля отметил, что подобные планы могут значительно перекосить мировые энергетические рынки, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также предложил Европе отказаться от российской нефти и газа. По словам политика, в долгосрочной перспективе следует отказаться от ископаемого топлива в целом. Он признал, что кризис в том числе отразится и на западных странах.

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Диана Жиленкова