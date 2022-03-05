Песков заявил, что ограничение использования российской нефти может иметь серьезные последствия
Намерение США ограничить использование российской нефти может обернуться серьезными последствиями. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва тщательно отслеживает эту ситуацию. Представитель Кремля отметил, что подобные планы могут значительно перекосить мировые энергетические рынки, передает ТАСС.
На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также предложил Европе отказаться от российской нефти и газа. По словам политика, в долгосрочной перспективе следует отказаться от ископаемого топлива в целом. Он признал, что кризис в том числе отразится и на западных странах.
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