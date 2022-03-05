В Казани 8 марта для женщин проведут бесплатные тренировки в общественных пространствах

В общественных пространствах Казани 8 марта пройдут бесплатные спортивные тренировки для женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В 11.00 на катке стадиона «Трудовые резервы» в парке им. Горького состоится тренировка по хоккею. Ее проведет женский хоккейный клуб «Маруся». С собой нужно взять перчатки, наколенники и коньки (можно арендовать их на месте).

В это же время в парке им. Урицкого пройдет тренировка по футболу. Тренер спортивной команды Girl Power проведет занятие для девушек разного уровня подготовки — она будет построена с учетом физических возможностей и спортивного опыта участниц. Рекомендуется надеть термобелье, теплые носки, ветровку, шапку, перчатки и удобные бутсы. Для участия в тренировках нужно зарегистрироваться по ссылке.



В Татарстане 6, 7 и 8 марта будут праздничными днями. К Международному женскому дню «Реальное время» спросило у жительниц Казани, какой подарок они хотели бы получить на 8 Марта.



Татьяна Леухина